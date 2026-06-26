Иран будет контролировать Ормузский пролив – Аракчи

Аббас Аракчи: Тегеран будет контролировать судоходство в Ормузском проливе. Это является частью договоренностей Ирана и США.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран будет контролировать Ормузский пролив в рамках достигнутых с Вашингтоном договоренностей.

"Ответственность за реализацию этого механизма полностью возложена на Иран, и ни одно другое государство или организация не несет ответственности по данному вопросу"

– Аббас Аракчи

Как отметил глава иранской дипломатии, попытки вмешательства других стран осложнят ситуацию и воспрепятствуют нормализации, что привет к затягиванию решения вопроса с Ормузским проливом.

"Я призываю все стороны соблюдать достигнутые договоренности, воздержаться от вмешательства в процесс управления Ормузским проливом и не препятствовать реализации этих соглашений"

– Аббас Аракчи

Аракчи также отметил, что США и Иран договорились о прекращении огня на всех направлениях, включая ливанский фронт. При этом, по словам главы дипведомства ИРИ, Израиль продолжает военные действия в этом районе.