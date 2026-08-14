Сотни человек тушат масштабный природный пожар в Крыму

Мощный пожар разгорелся в Крыму неподалеку от Феодосии: пламя охватило сухую растительность на горе Тепе-Оба. В тушении участвуют несколько сотен человек.

Сухая растительность пылает на горе Тепе-Оба в окрестностях Феодосии в Крыму, сообщение о ЧП распространило МЧС Крыма.

По данным спасательного ведомства, общая площадь пожара составила 70 га, в том числе 25 га лесного фонда.

С огнем борются сотрудники МЧС России и Крыма, части горного поисково-спасательного специализированного отряда, представители Феодосийского и Старокрымского лесоохотничьих хозяйств, а также волонтеры – они подвозят воду в труднодоступные места. Используются в том числе беспилотники.

"На тушение привлечено от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС – ред.) всего: 331 человек, 80 единиц техники, от МЧС России 186 человек, 37 единиц техники"

– МЧС Крыма