Махачев одолел Гэрри и установил абсолютный рекорд UFC по победам

Ислам Махачев – по-прежнему чемпион UFC в полусреднем весе: он победил по решению судей ирландца Иана Мачадо Гэрри. К этому достижению он добавил рекорд по победной серии: российский боец выиграл семнадцатый бой в UFC подряд

Российский боец Ислам Махачев вновь успешно защитил сегодня звание чемпиона в полусреднем весе самого популярного MMA-промоушна UFC. В Филадельфии он встретился с ирландским спортсменом Ианом Мачадо Гэрри в главном бое вечера UFC 330 и уверенно одержал победу.

Бой продлился все пять пятиминутных раундов, ни один из соперников не ушел в нокаут и не сдался, поэтому победителя пришлось определять судейской коллегии – и судьи единогласно отдали победу Исламу Махачеву.

Таким образом 34-летний Махачев поставил рекорд UFC по длине победной серии – он побеждает уже 17-го соперника подряд. До него рекордсменом являлся бразильский боец Андерсон Сильва, 16 раз подряд победивший в среднем весе – его рекорд держался на протяжении 13 лет.

Путь к рекорду занял у Ислама Махачева 11 лет – из 30 поединков в MMA он проиграл всего один, в 2015 году, когда его одолел бразильский боец Адриан Мартинс. За эти годы он успел стать единственным россиянином, завоевавшим чемпионские пояса сразу в двух весовых категориях, в легком и полусреднем весе.

Комментируя свою рекордную победу, Махачев объявил, что российским бойцам доступны все победы в UFC, поскольку они являются лучшими в этом виде спорта.

"Мы, Россия, доказали, что мы - номер один в мире. Все рекорды мы побьем"

– Ислам Махачев