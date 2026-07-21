Три региона Северного Кавказа вошли в лидеры помидорного рейтинга Росстата

В июле этого года помидоры оказались самым падающим в цене продуктом в России, а наиболее дешевые томаты были обнаружены в республиках СКФО.

Согласно статистике по летним ценам на помидоры, составленной специалистами Росстата, в прошлом месяце самые дешевые томаты можно было приобрести на Северном Кавказе – тремя лидерами по этому показателю стали Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария.

Уточняется, что в Чечне среднестатистическая июльская цена на 1 кг помидор равнялась 91,7 р, в Дагестане – 99,5 р, в КБР – 110,1 р.

Статистика свидетельствует о том, что в целом по России помидоры оказались среди тех товаров, цены на которые снизились: в июне 1 кг томатов можно было купить по 217,51 р в среднем – а в июле уже только 186,19 р.

Стоит отметить, что с октября прошлого года помидоры стоили постоянно выше 200 р за 1 кг, пишет РИА Новости.

Еще одни данные, предоставленные "Руспродсоюзом", показывают, что помидоры этим летом стали самым быстро дешевеющим сельхозтоваром.