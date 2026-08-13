Вестник Кавказа

В Иране ответили на заявления Трампа об Ормузском проливе

Конфликт в Ормузском проливе
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана отвергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что в будущем Ормузский пролив может быть объявлен американской территорией.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади ответил на намерения Дональда Трампа изменить статус Ормузского пролива. Об этом дипломат написал в социальной сети Х.

​"Трамп заявил, что после поражения Ирана он объявит Ормузский пролив территорией США. Ормузский пролив нельзя завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни распоряжением, ни предвыборной речью"

- Казем Гарибабади

​Представитель министерства добавил, что Иран не боится угроз и демонстрации силы, а сам пролив был, есть и останется иранским.

​"Пролив будет закрываться и открываться только по приказу Ирана, и пока они не признают реальность своего поражения и не прекратят делать безумные заявления, Иран будет продолжать блокаду"

- Казем Гарибабади

Отметим, ранее во время выступления в полицейской академии Дональд Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив американской территорией после поражения Ирана, подчеркнув, что проход судов сейчас возможен только с разрешения США.

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