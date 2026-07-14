Вестник Кавказа

Тоннель на Транскаме отремонтируют к 2028 году

Тоннель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Расположенный на Транскавказской автомагистрали (Транскам) Буронский тоннель планируется отремонтировать к концу будущего года.

Ведущийся в данный момент капитальный ремонт Буронского тоннеля на Транскавказской автомагистрали (трасса А-164, Транскам), связывающей Южную Осетию с Россией, предполагается завершить к 2028 году, заявили в Упрдор "Кавказ".

В сообщении подчеркнули, что Буронский тоннель представляет собой самый важный элемент Транскама, при этом он находится в зоне высокой сейсмоактивности и тяжелых гидрогеологических условий в Алагирском ущелье.

"В настоящее время, по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Кавказ", здесь осуществляется капитальный ремонт, который планируется завершить до конца 2027 года"

– Упрдор "Кавказ"

В результате капремонта у тоннеля появится усиленный свод, который сможет противостоять давлению горной породы, грунтовых и талых вод, а также сейсмоактивности магнитудой до 9 баллов.

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