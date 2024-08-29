Туроператоров могут наделить полномочиями контроля за исполнителями

РСТ предлагает разделить полномочия туроператоров и непосредственных исполнителей, оказывающих туристические услуги, с целью возвести безопасность туриста в ранг абсолютного приоритета.

Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил наделить туроператоров возможностью непосредственно контролировать операторов, оказывающих услуг в сфере организации отдыха и конкретизировать их ответственность за безопасность туристов, сообщил президент РСТ Илья Уманский.

"РСТ давно предлагает сформировать отдельный статус - условно назовем его "организатор туризма". Это профессиональный участник рынка, который непосредственно оказывает туристу услугу на территории региона и отвечает за ее безопасность"

- Илья Уманский

Такой исполнитель должен быть включен в реестр соответствия обязательным требованиям, иметь квалифицированный персонал и все необходимое оборудование, быть застрахован и контролироваться региональными властями, - пояснил президент РСТ, передает портал "Это Кавказ".

Это сузит круг операторов, предоставляющих услуги, связанные с повышенным риском, до профессионалов, на которых будут возложены важные функции – обслуживания техники, определения толщины льда и прочих технических нюансов, а у туроператора появится простая и юридически защищенная модель: он заключает договор с легальным участником реестра и отвечает за правильность его выбора.

Исполнитель же возьмет на себя ответственность за те действия, которые объективно не способен контролировать туроператор: во главу угла будет поставлена безопасность туриста, которая станет абсолютным приоритетом, добавил Илья Уманский.