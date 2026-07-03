Свыше 100 пляжей Анапы официально открыты для отдыхающих

Более 100 пляжей Анапы получили официальные разрешительные документы на возобновление работы после длительной ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

В Анапе 109 пляжей официально получили разрешительные документы на возобновление работы. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Специалисты продолжают мониторинг акватории Черного моря у берегов Краснодарского края и Крыма, новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Благодаря этому к 7 августа смогли открыться 105 территорий, тогда как еще три сейчас проходят экспертизу.

Отметим, запрет на эксплуатацию пляжей действовал с декабря 2024 года из-за загрязнения Керченского пролива. По требованию главы Роспотребнадзора Анны Поповой к 24 июля на побережье полностью восстановили слой чистого песка, однако в ликвидации последствий ЧС до сих пор задействованы 758 человек и 186 единиц техники.