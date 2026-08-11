Израиль ликвидировал в Газе командира ХАМАС

ЦАХАЛ уничтожила одного из командиров военной структуры ХАМАС в секторе Газа. Он был участником нападения на Израиль в 2023 году.

Армия Израиля провела операцию по ликвидации в секторе Газа одного из командиров военной группировки ХАМАС, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По информации пресс-службы, в ходе атаки был ликвидирован Джамаль Махмуд Абу Камиль. Сообщается, что он участвовал в нападении на израильские территории в октябре 2023 года.

Согласно данным Тель-Авива, Абу Камиль участвовал в боях в секторе Газа. В ходе операции силы ЦАХАЛ нанесли удар с воздуха.