Вестник Кавказа

Израиль ликвидировал в Газе командира ХАМАС

Карта Израиля
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
ЦАХАЛ уничтожила одного из командиров военной структуры ХАМАС в секторе Газа. Он был участником нападения на Израиль в 2023 году.

Армия Израиля провела операцию по ликвидации в секторе Газа одного из командиров военной группировки ХАМАС, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. 

По информации пресс-службы, в ходе атаки был ликвидирован Джамаль Махмуд Абу Камиль. Сообщается, что он участвовал в нападении на израильские территории в октябре 2023 года. 

Согласно данным Тель-Авива, Абу Камиль участвовал в боях в секторе Газа. В ходе операции силы ЦАХАЛ нанесли удар с воздуха.

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