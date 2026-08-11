"Карабах" вышел в раунд плей-офф Лиги конференций

ФК "Карабах" принимал сегодня в Баку киевское "Динамо" в рамках квалификации Лиги конференций. Судьбу противостояния решил мяч, забитый в середине второго тайма.

В Баку только что завершился матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2026/27 между "Карабахом" (Азербайджан) и киевским "Динамо" (Украина).

Счет открыл на 12-й минуте полузащитник "Карабаха" Жали Муаддиб. А на 69-й минуте полузащитник Алексей Кащук отправил второй мяч в сетку ворот динамовцев, установив окончательный результат – 2:0 в пользу "Карабаха".

В первой встрече, состоявшейся неделю назад, победу одержало "Динамо" (1:0). По сумме двух матчей в раунд плей-офф Лиги конференций вышел "Карабах".