Азербайджанская нефть закрепилась на $95,5

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light снизилась на $0,07 или 0,1% и достигла $95,5 за баррель.

Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light в итальянском порту Аугуста понизилась на $0,07 или 0,07% и достигла $95,5, следует из данных торгов на мировом рынке.

Отмечается, что цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $93,56.

Кроме того, стоимость азербайджанской нефти в турецком порту Джейхан по условиям FOB понизилась на $0,06 (около 0,06%) – до $92,69 за баррель.

Снижение стоимости нефти объясняется перспективами возможной договоренности об открытии Ормузского пролива.

Напомним, в государственном бюджете Азербайджанской Республики на этот год цена нефти заложена на уровне $65.