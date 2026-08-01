Нефть Brent торгуется у $83,5 за баррель

Мировой нефтяной рынок остается в минусе на фоне заявлений Дональда Трампа о проведении переговоров с Ираном. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent составляет $83,47 за баррель.

Октябрьские фьючерсы нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures достигли стоимости $83,47 за баррель, что на $4,46 или 5,07% меньше, чем на закрытии предыдущих торгов.

Также сентябрьские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели до $79,59 за баррель – на $5,08 или 6%.

Аналитики полагают, что нефтяной рынок держится в значительном минусе из-за существующих надежд на урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

"Снижение цен показывает облегчение, которое испытывает рынок в связи с тем, что дальнейшей эскалации конфликта удалось избежать"

– Такахиро Асаока

Однако, как подчеркнул аналитик по сырьевому сектору Itochu Research Institute, "устойчивого снижения цен будет трудно добиться, пока не появится соглашение, позволяющее восстановить нормальное судоходство в Ормузском проливе".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские военные не будут проводить массированные удары по Ирану, вместо этого, по его словам, стоит ожидать новых переговоров Вашингтона и Тегерана.