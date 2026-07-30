Вестник Кавказа

В Дагестане нашли пропавших на горе Шалбуздаг туристов

В Дагестане нашли пропавших на горе Шалбуздаг туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели завершили поисковую операцию на горе Шалбуздаг в Дагестане: пропавшие туристы найдены.

Сотрудники службы спасения нашли двух туристов, которые пропали на горе Шалбуздаг в южной части Дагестана, передает пресс-служба МЧС региона. 

Сигнал об инциденте поступил в воскресенье, спасатели выдвинулись в горную местность, однако в тот же день найти туристов не удалось. Поиски, возобновившиеся утром в понедельник, увенчались успехом. 

"Сегодня ранним утром поиски были возобновлены. В результате проведенных мероприятий пропавшие (мужчина 1990 года рождения и женщина 1993 года рождения - ред.) были обнаружены"

– МЧС 

Здоровью мужчины и женщины ничего не угрожает, помощь медиков не потребовалась.

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