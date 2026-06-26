Азербайджан наращивает мощь военно-морского флота - СМИ

Вскоре Азербайджан может стать ведущей военно-морской силой на Каспийском море, а усиление военно-морского потенциала страны может значительно укрепить безопасность в регионе, полагают эксперты.

Азербайджан активно модернизирует свой военно-морской флот, развивает судостроение и береговую охрану, проводит совместные учения, совершенствует систему наблюдения за акваторией Каспия, что уже в ближайшие годы может сделать его ведущей военно-морской силой в Каспийском море, полагает старший научный сотрудник Гудзоновского института Люк Коффи.

Усиление военно-морского потенциала Азербайджана может значительно укрепить безопасность в регионе, а также подтолкнуть Казахстан и Туркменистан к развитию собственных военно-морских сил, написал он в статье для Центра каспийской политики, передает Sputnik Азербайджан.

Проблемы с уровнем воды в Каспии в перспективе может повлиять на работу российских военно-морских баз, прежде всего в Астрахани, и привести к передислокации части флота южнее - в Каспийск и Махачкалу. Также это скажется на судоходстве и энергетических рынках региона, поскольку затруднит торговлю, полагает Коффи.

Как следствие, это вынудит страны региона пересмотреть собственные военно-морские стратегии, делает вывод эксперт.

В конце июля о масштабном обновлении средств противовоздушной обороны и Военно‑воздушных сил Азербайджана писал и журнал Forbes, назвав это крупнейшим усилением оборонного потенциала страны за последние десятилетия.

"Баку наращивает арсенал новыми китайскими зенитными ракетными системами HQ‑9BE и вводит в строй истребители JF‑17C Block III. Закупки призваны заменить устаревшую авиатехнику и сформировать наиболее мощные ВВС на Южном Кавказе"

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