Азербайджанская Республика отмечает День Вооруженных Сил

26 июня – День Вооруженных Сил Азербайджана, отмечаемый в дату создания в Азербайджанской Демократической Республике в 1918 году Отдельного Азербайджанского корпуса. Армия – одна из основ суверенитета современного Азербайджана, что было доказано во время операции "Железный кулак" осенью 2020 года, когда ВС АР разгромили оккупационные силы Армении в Карабахе.

Сегодня в Азербайджанской Республике отмечается один из ключевых национальных праздников – День Вооруженных Сил. Эта дата празднуется с особым чувством с начала 2020-х годов в связи с победой Азербайджана в Карабахской войне в ноябре 2020 года и ликвидацией сепаратистского режима в Ханкенди в сентябре 2023 года: именно силой и мужеством армии была обеспечена территориальная целостность Азербайджанской Республики и завершен растянувшийся на десятилетия армяно-азербайджанский конфликт.

Первая собственная армия появилась в независимом Азербайджане еще в период Азербайджанской Демократической Республики – правительство АДР сформировало Отдельный Азербайджанский корпус 26 июня 1918 года, и именно эта дата спустя 80 лет стала отмечаться как День Вооруженных Сил. В советские годы, после назначения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева первым секретарем ЦК Компартии АзССР в 1969 году, в Баку был открыт военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, где началась подготовка кадровых офицеров – именно здесь создавалась база армейского руководства современного Азербайджана.

Начало армяно-азербайджанского конфликта уже в последние годы СССР показало острую необходимость во всемерном укреплении армии. Возможности для решения этой задачи появились после 12 мая 1994 года, когда в рамках Карабахской войны было заключено долгосрочное перемирие между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и армянские оккупационные силы остановились на существовавшей в тот момент фронтовой линии. Хотя посредники армяно-азербайджанского урегулирования выражали уверенность в том, что конфликт удастся решить мирным путем, довольно быстро стало ясно, что "партия войны" Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, пришедшая к власти в Армении, не намерена выводить оккупационные войска с территории Азербайджана, несмотря на четыре соответствующих резолюции Совета Безопасности ООН.

В годы правления президента Гейдара Алиева развитие армии проводилось в приоритетном порядке и по всем фундаментальным направлениям: совершенствование вооружений, подготовка квалифицированных кадров, повышение боевого духа солдат и офицеров. Была создана военная академия, готовившая армейский кадровый резерв. Национальная оборонная промышленность разработала и наладила производство свыше 400 военных изделий – таким образом, в сфере оружейного производства была в значительной степени обеспечена независимость республики от импорта.

Президент Ильхам Алиев продолжил политику всестороннего укрепления Вооруженных Сил Азербайджана, включая и развитие материально-технической базы, и строительство военной инфраструктуры, и социальное обеспечение военных, включая предоставление солдатам и офицерам качественного жилья. Сегодня Азербайджан производит собственные беспилотники, бронетехнику, огнестрельное оружие и вместе с тем постоянно диверсифицирует связи с другими странами в сфере военно-технического сотрудничества. Усилия государства по развитию армии вывели ВС Азербайджана в топ-50 сильнейших армий мира.

Ставка Баку на усиление обороны сработала в 2020 году, когда в ответ на попытку Еревана организовать новый захват азербайджанский территорий ВС Азербайджана начали контрнаступательную операцию "Железный кулак", продолжавшуюся 44 дня, с 27 сентября по 9/10 ноября, и завершившуюся разгромом оккупационных сил Армении. Именно силой оружия и воинским мастерством были освобождены земли республики в Карабахе и Восточном Зангезуре, три десятилетия находившиеся под армянской оккупацией.

На сегодняшний день боеспособность азербайджанской армии признана всем международным сообществом. Ход операции "Железный кулак", позволившей всего за 1,5 месяца освободить 20% территории Азербайджана, и применение ВС АР передовых военных технологий для решения тактических боевых задач изучается в военных академиях в разных странах мира. Убедившись на собственном опыте, как важно для суверенного государства иметь крепкую оборону, Баку продолжает наращивать оборонный потенциал и развивать Вооруженные Силы, что позволяет республике с уверенностью смотреть в будущее даже в нынешние неспокойные времена.

В связи со 108-й годовщиной создания Вооруженных сил Азербайджана сегодня на центральных улицах и проспектах Баку проходят марши военнослужащих в сопровождении военных оркестров. Также военные прошли маршем в сопровождении военных оркестров по центральным улицам Нахичевани, Гянджи, Сумгайыта, Барды, Лачина, Шуши и Ханкенди – во всех городах звучали военно-патриотические песни, а местные жители встречали военнослужащих аплодисментами.

Армия – фундамент суверенитета

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что развитие армии на протяжении всей истории независимого Азербайджана было связано с задачами обеспечение суверенитета республики.

"Победа азербайджанской армии в Карабахской войне стала логическим финалом в борьбе за независимость Азербайджана. Эта борьба идет очень долго. С самых первых дней восстановления независимости Азербайджанской Республики наши Вооруженные Силы воевали с сепаратистами и войсками Армении в Зангезуре, Карабахе и на других территориях. Из-за продолжительности армяно-азербайджанского конфликта эта борьба за суверенитет проходит через всю новейшую историю Азербайджана", - прежде всего сказал он.

"Популярность военной службы в Азербайджане всегда была высокой, а в последние годы, после того как наша армия разгромила армянские оккупационные силы в 2020 году и восстановила конституционный строй Азербайджанской Республики на всей территории Карабаха в 2023 году, эта популярность только выросла. В современном Азербайджане День Вооруженных Сил – очень важный праздник, поскольку для нас неразрывно связаны три вещи: наша независимость, наша армия и победа в борьбе за восстановление суверенитета", - обратил внимание Ризван Гусейнов.

"Азербайджан живет в очень сложном регионе, и не секрет, что в течение последних 30 лет республика формировалась во враждебной среде и в условиях продолжающейся войны. Потому естественно, что армия стала основой азербайджанского государства. Кстати, Баку неоднократно слышал критику за то, что строит современную армию и наращивает военно-промышленный комплекс, финансирует национальное производство ракет и дронов. Эта критика была на деле опровергнута военной операцией "Железный кулак" в конце Карабахской войны", - сообщил политолог.

"Формула суверенизации Вооруженных Сил, когда войска оснащены национальными технологиями и вооружениями и в значительной степени не зависят от внешних поставок, особенно в период военных действий, была доказана в период 44-дневной войны: именно это позволяет молниеносно выполнять поставленные боевые задачи, не растягивая боевые действия на долгие годы. Растягивание войны приводит к ослаблению государства и позволяет внешним силам использовать конфликт в своих целях. Опыт Азербайджан по построению современной армии для обеспечения стратегических задач по защите и развитию государства может быть перенят другими странами", - заключил Ризван Гусейнов.