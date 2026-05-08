Ильхам Алиев предостерег Армению от прихода к власти реваншистских сил

В армянской политике есть силы, живущие ненавистью к азербайджанскому народу и государству, и если они придут к власти, то у армянского народа будут большие неприятности. Об этом заявил президент Азербайджана в день рождения общенационального лидера. Расскажем, в чем суть этого заявления и почему оно прозвучало сейчас.

Вчера, в 103-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева, президент Азербайджана вручил ключи от новых квартир вернувшимся в освобожденный от оккупации и отстроенный город Зангилан. Символизм этого события Ильхам Алиев объяснил тем, что самой большой мечтой общенационального лидера было освобождение родных земель от оккупации; и теперь его завет исполнен.

По словам президента, Азербайджану удалось восстановить свою территориальную целостность благодаря эффективной экономике, мощной армии, а также несмотря на мощный прессинг в ходе Второй Карабахской войны. В течение 44 дней Азербайджану приходилось противостоять не только вооруженным силам Армении, но и влиянию внешних сил, стремящихся максимально продлить оккупацию, используя ее в качестве инструмента давления на Баку.

Тем не менее с освобождением в ноябре 2020 года Шуши, армянские вооруженные силы фактически оказались в окружении, что позволило Азербайджану вернуть под свой контроль три района без кровопролития. Баку тогда поставил ультиматум: если Армения не выведет свои войска с азербайджанских земель в течение месяца, то оставшийся в Карабахе 15-тысячный контингент армянских вооруженных сил будет уничтожен. Армения ультиматум выполнила. А в сентябре 2023 года в результате антитеррористической операции, продолжавшейся всего несколько часов, армянская армия окончательно капитулировала, освободив оставшиеся районы Азербайджана. Таким образом был положен конец многолетней оккупации и сепаратизму.

Однако реваншистские настроения еще сильны в Армении. Особенно ярко это стало проявляться в ходе избирательной кампании в парламент республики. До выборов осталось меньше месяца, и оппозиционные премьер-министру Николу Пашняну силы делают все для того, чтобы не позволить его партии «Гражданский договор» победить на парламентских выборах. Это естественно для политической борьбы, однако проблема в том, среди наиболее яростных оппонентов власти – «партия войны», лидеров которой не устраивает миротворческая политика Пашиняна, его намерение подписать мирный договор с Азербайджаном и восстановить отношения с Турцией. Причем если председатель Республиканской партии Армении Серж Саргсян, напрямую не хочет участвовать в предстоящих выборах, хотя и обещал поддержать оппозицию, то другой лидер «партии войны» - Роберт Кочарян - вовсю нагнетает тюркофобские и антиазербайджанские настроения.

Вероятно, поэтому Ильхам Алиев утверждает:

Пока в армянском обществе существуют политические силы, живущие с чувством ненависти к Азербайджану, мы должны быть бдительными. Сегодня мы живем в условиях мира, и авторы этого мира - мы сами. Если бы мы не захотели, мира бы не было. При желании мы могли бы провести любую военную операцию в любом месте. Это знают и в руководстве Армении, и те, кто за ним стоит.

По словам президента Азербайджана, «некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя героев, были у власти в своих странах и в 2020 году», но не помогли Армении. И сегодня на азербайджано-армянской границе все еще стоят так называемые европейские наблюдатели, якобы защищающие Армению от Азербайджана.

Не нужно защищать Армению от нас. Мы добились того, чего хотели... У нас не было намерения уничтожать Армению или отнимать у нее независимость… Однако мы знаем, что в политической плоскости Армении достаточно кругов, живущих ненавистью к азербайджанскому народу и государству, и если они придут к власти, вот тогда у армянского народа будут большие неприятности

- Ильхам Алиев

Он заметил, что Азербайджан вел войну в соответствии с международными гуманитарными нормами, не разрушив ни одного гражданского объекта противника, в то время как армянская армия обстреливала азербайджанские города и сёла ракетами «Искандер-М», «Скад» и другими баллистическими ракетами большой дальности, по сути, воюя с гражданским населением.

Другой пример: армянские националисты в 1992 году совершили Ходжалинский геноцид, а азербайджанцы, деоккупировав свои земли, выставили на дорогах полицейских, раздававших уезжающим армянам хлеб, воду. При этом, по словам Алиева, Зангилан сровняли с землей не только руководители Армении, не только карабахские сепаратисты – население массово занималось грабежом, вывозя камни, оконные рамы, кровельные материалы для продажи на рынках Армении или Ирана. Хозяева так не поступают. Сейчас власти Азербайджана законсервировали разрушенную в годы оккупации зангиланскую мечеть и организовали там фотовыставку, чтобы никто не забывал ужасов войны.