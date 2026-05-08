Кремль: участие Армении в саммите ЕС – ее суверенное право

Участие Армении в саммите с Евросоюзом – суверенное право республики, это нормальное явление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту "Вестей" Павлу Зарубину.

Прежде всего Песков поправил Зарубина, попросившего представителя Кремля дать оценку "сбору", произошедшему в Ереване. Песков заметил, что "это не сбор", а саммит, "весьма представительный, нормальное явление".

"Армения придерживается многовекторности в своей внешней политике. Это абсолютно суверенное право Армении - собирать такие саммиты. Проводить саммит Армения - Евросоюз - это тоже абсолютно нормально"

– Дмитрий Песков

Он добавил, что главное для Москвы, чтобы Ереван не придерживался антироссийской позиции.

"Главное, чтобы Армения не занимала антироссийские позиции. Вот что для нас главное"

– Дмитрий Песков

Напомним, 5 мая в Ереване прошел первый саммит ЕС-Армения.