Автор хоррора "Звонок" Кодзи Судзуки умер в Японии

Японский писатель, известный по серии хоррор-романов "Звонок" Кодзи Судзуки умер в возрасте 68 лет, информирует агентство Kyodo.

Писателя не стало 8 мая, он умер в Токио в одной из больниц от тяжелой болезни, говорится в сообщении.

Кодзи Судзуки не дожил несколько дней до своего дня рождения – он родился 13 мая 1957 года в городе Хамамацу. Первый роман Судзуки вышел в 1990 году, тогда публике был представлен "Рай". Всемирную славу писатель обрел после экранизации его книг из серии "Звонок", а также романа "Темные воды". (Honogurai mizu no soko kara, 2001).

Судзуки считался одним из главных идеологов и основателей жанра "J-хоррор" – японского хоррора, отличающегося особой напряженной атмосферой.