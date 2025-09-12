Вестник Кавказа

Грузинские фильмы вошли в рейтинг лучших в 2025 году

Два грузинских фильма вошли в рейтинг лучшего кино года по версии Британского института кино.

Фильмы грузинского кинопроизводства были признаны одними из лучших кинолент 2025 года Британским институтом кино. Всего было названо 50 кинокартин.

"В 2025 году кинематограф не был сторонним наблюдателем. Киноленты затрагивали такие актуальные темы, как проблемы иммигрантов, бунты и аресты протестующих"

– Британский институт кино

Представителями грузинского кинематографа в рейтинге стали ленты – "Апрель" Деи Кулумбегашвили и "Сухой лист" Александра Коберидзе.

Оба фильма затрагивают социальные вопросы, семейные отношения, положение женщины в обществе, а также многие другие социально важные аспекты.

