Вестник Кавказа

Израиль провел операцию против командира ХАМАС в Газе

© Фото: ЦАХАЛ
ЦАХАЛ ударил по Газе. Целью атаки стал командир ХАМАС, который причастен к поставкам оружия радикалам.

Военные ЦАХАЛ провели операцию против высокопоставленного члена ХАМАС в секторе Газа. Удар Израиля был направлен на пресечение канала поставок оружия радикалам, передает пресс-служба израильской армии. 

"Армия обороны Израиля нанесла удар по ключевому террористу ХАМАС в районе города Газа"

– пресс-служба ЦАХАЛ 

Как отметили в пресс-службе, командир ХАМАС участвовал в организации поставок оружия радикалам. О результатах атаки не сообщается.

