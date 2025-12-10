Израиль провел операцию против командира ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ ударил по Газе. Целью атаки стал командир ХАМАС, который причастен к поставкам оружия радикалам.
Военные ЦАХАЛ провели операцию против высокопоставленного члена ХАМАС в секторе Газа. Удар Израиля был направлен на пресечение канала поставок оружия радикалам, передает пресс-служба израильской армии.
"Армия обороны Израиля нанесла удар по ключевому террористу ХАМАС в районе города Газа"
– пресс-служба ЦАХАЛ
Как отметили в пресс-службе, командир ХАМАС участвовал в организации поставок оружия радикалам. О результатах атаки не сообщается.