В ООН оценили завалы в секторе Газа в 68 млн тонн

Завалы в секторе Газа составляют около 68 млн т, считают в ООН. Под ними могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы и останки тысяч человек.

В секторе Газа после ударов ЦАХАЛ объемы завалов составляют порядка 68 млн т, со ссылкой на Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) пишет газета Wall Street Journal.

"По данным ПРООН, которая курирует расчистку завалов в Газе, в результате (ударов Израиля - ред.) образовалось около 68 миллионов тонн обломков"

– сообщение

Под завалами в палестинском эксклаве остаются неразорвавшиеся боеприпасы, а также останки погибших, их число может превышать более 10 тыс.

В середине октября спецпредставитель Программы развития ООН (ПРООН) для Палестины Яко Силье сообщал, что из эксклава уже вывезено около 81 тыс т обломков.

Отметим, что по оценкам ООН, восстановление сектора Газа обойдется в $70 млрд – разрушено около 84% зданий.