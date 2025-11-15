США не получили согласия на размещение военных в Газе – СМИ

WSJ: Власти США ведут переговоры с рядом союзников относительно миротворческой миссии в Газе, однако ни одно государство пока не выразило однозначного согласия отправить военных.

Вашингтон пока не смог договориться ни с одной страной относительно размещения военных в секторе Газа для формирования международной миротворческой коалиции, передает The Wall Street Journal (WSJ).

Госдеп ранее направил порядка 70 запросов различным правительствам, однако Вашингтон пока не получил положительного ответа касательно отправки военных. Как отмечает издание, союзники США опасаются, что международным силам придется участвовать в военных операциях по демилитаризации ХАМАС.

Страны Ближнего Востока ведут переговоры относительно финансирования миссии, 19 государств также заявили о желании поддержать инициативу в той или иной мере.

Как пишет The Wall Street Journal, делегации из 25 стран обсудят реализацию миротворческой миссии в ходе переговоров в Катаре на следующей неделе.