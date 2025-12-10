Путин провел встречу с президентом Туркменистана

Президент России Владимир Путин сегодня в Ашхабаде провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Встреча президента России Владимира Путина и его туркменистанского коллеги Сердара Бердымухамедова состоялась в Ашхабаде, куда глава российского государства прибыл для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Планируется, что российский лидер также проведет с президентами Турции – Реджепом Тайипом Эрдоганом, Ирана – Масудом Пезешкианом, Ирака – Абдель Латифом Рашидом, а также с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, пишет ТАСС.

Ранее сегодня Путин встретился с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который также встретил его в аэропорту. Президент РФ также принял участие в форуме в честь Года мира и доверия.