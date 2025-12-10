Владимир Путин встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде

Президент России Владимир Путин и национальный лидер туркменского народа, председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провели встречу в Ашхабаде.

Встреча президента России Владимира Путина и национального лидера туркменского народа, председателя Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась в Ашхабаде, куда российский лидер прилетел сегодня ночью. В аэропорту его встретил лично Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе переговоров Путин подчеркнул, что отношения России и Туркменистана активно развиваются в том числе благодаря дружеским отношениям между руководством стран.

"Действительно, с вашей подачи в свое время отношения между нашими странами развиваются в хорошем темпе и с хорошим качеством... У нас очень доверительные дружеские отношения, без всякого преувеличения"

– Владимир Путин

Глава российского государства выразил надежду, что днем встретится с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность за визит, который совершает Владимир Путин в страну с целью принять участие в торжествах – форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Он подчеркнул, что участие в них российского лидера важно.

Национальный лидер туркменского народа охарактеризовал отношения Москвы и Ашхабада как движущиеся "по восходящей", указал на их "неплохое" развитие в вопросе экономики. Бердымухамедов уточнил, что между странами есть договоренности по "хорошим мероприятиям", которые уже воплощаются в жизнь. Он также отметил энергетику как отрасль, в которой сотрудничество России и Турменистана ведется особенно активно.

"Наш уважаемый почет русскому языку"

– Гурбангулы Бердымухамедов