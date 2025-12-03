Курорт с акватермальным комплексом за 5,6 млрд рублей появится на Ставрополье

В будущем году в городе Ставрополь начнут возводить семейный акватермальный комплекс. Реализация проекта обойдется в 5,6 млрд рублей.

Парк семейного отдыха с акватермальным комплексом будет сооружен в Ставрополе, сообщили в пресс-службе администрации города.

Строительные работы стартуют в следующем году, инвестиции составят 5,6 млрд рублей.

"В следующем году планируем приступить к реализации инвестиционного проекта "Семейный городской курорт "Термолэнд — парк Ставрополь""

– глава Ставрополя Иван Ульянченко

Курорт будет возводиться в несколько этапов и будет включать не только водный центр, но и зоны для занятий спортом, кафе и рестораны, а также отель.

"Помимо акватермального комплекса с фитнес-центром и бассейном, объект включает в себя развлекательный центр, гостиницу, объекты спорта и питания, а также сопутствующую инфраструктуру"

– Иван Ульянченко

Объект будет строиться в районе Северного обхода Ставрополя и будет полностью открыт в 2035 году.