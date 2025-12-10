Эрдоган: пора выполнить обязательства перед палестинским народом

Эрдоган заявил о необходимости участия палестинцев в мирном процессе, конечной целью которого должно стать решение о двух государствах.

В рамках Международного форума мира и доверия в Ашхабаде прозвучал призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к мировому сообществу. Он убежден, что урегулирование палестино-израильского конфликта требует мощной международной поддержки.

"В Газе мы стали свидетелями одних из самых жестоких массовых убийств последнего столетия"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Указав, что обеспечение прекращения огня и доступ гуманитарной помощи в палестинский эксклав находятся в числе первоочередных задач, Эрдоган констатировал хрупкость перемирия. В связи с этим турецкий президент заявил о необходимости активной и непрекращающейся поддержки этого процесса со стороны мирового сообщества.

Выступая, Эрдоган заявил о важности вовлечения палестинского населения в каждый этап мирного процесса, финальной целью которого турецкий лидер назвал решение на основе сосуществования двух государств.

"Международному сообществу настало время выполнить свои обязательства перед палестинским народом"

– Реджеп Тайип Эрдоган