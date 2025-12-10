Эрдоган: пора выполнить обязательства перед палестинским народом

В рамках Международного форума мира и доверия в Ашхабаде прозвучал призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к мировому сообществу. Он убежден, что урегулирование палестино-израильского конфликта требует мощной международной поддержки.
"В Газе мы стали свидетелями одних из самых жестоких массовых убийств последнего столетия"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Указав, что обеспечение прекращения огня и доступ гуманитарной помощи в палестинский эксклав находятся в числе первоочередных задач, Эрдоган констатировал хрупкость перемирия. В связи с этим турецкий президент заявил о необходимости активной и непрекращающейся поддержки этого процесса со стороны мирового сообщества.
Выступая, Эрдоган заявил о важности вовлечения палестинского населения в каждый этап мирного процесса, финальной целью которого турецкий лидер назвал решение на основе сосуществования двух государств.
"Международному сообществу настало время выполнить свои обязательства перед палестинским народом"
– Реджеп Тайип Эрдоган