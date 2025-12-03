Россия предложила США новые гарантии безопасности – МИД РФ

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров сообщил о том, что Россия передала своим американским коллегам гарантии коллективной безопасности.

РФ передала США дополнительные предложения по вопросам коллективных гарантий безопасности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола по тематике урегулирования украинского конфликта.

"Мы передали нашим американским коллегам дополнительные предложения, которые касались коллективных гарантий безопасности. Мы понимаем, что, рассуждая о гарантиях безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной"

— Сергей Лавров

Также министр иностранных дел отметил позитивный итог встречи российского президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. По словам Лаврова, все недопонимания по вопросу урегулирования были решены.

"После Анкориджа была определенная пауза. Теперь здесь, в наших переговорах с американцами по украинской проблеме, я лично считаю, что недоразумения, недопонимания были устранены"

– Сергей Лавров

Также Лавров отметил, что Москва и Вашингтон полностью заинтересованы в установлении мира между Киевом и Москвой.

Напомним, 2 декабря текущего года состоялась встреча в Кремле президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом по вопросам мирного урегулирования украинского конфликта.