В Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа

Президент России Владимир Путин встретился во вторник вечером в Москве со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Главной темой беседы стал мирный план США по украинскому урегулированию.

Вечером 2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа.

Встреча главы российского государства с американской делегацией началась примерно в 19.40 и продлилась почти пять часов.

На переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять президента США Джаред Кушнер.

Центральной темой встречи стало украинское урегулирование.

Подводя итоги беседы, Юрий Ушаков акцентировал внимание на том, что она получилась весьма полезной, конструктивной и содержательной. При этом он уточнил, что стороны обсудили лишь суть плана США по урегулированию на Украине, а не конкретные предложения.

"Был документ, который содержал 27 пунктов – он нам был передан, мы с ним ознакомились естественно, хотя мы не работали над формулировками и никаких дискуссий с американскими коллегами на этот счет не было. Затем мы получили еще несколько документов, а именно четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером"

– Юрий Ушаков

Помощник российского лидера также заметил, что все варианты плана США по Украине касаются долгосрочного мирного урегулирования конфликта. Он добавил, что с чем-то РФ может согласиться в рамках плана США по Украине, но что-то вызывает критику российской стороны.

Кроме того, Юрий Ушаков подчеркнул, что участники встречи подтвердили готовность продолжать совместную работу для достижения мирного долгосрочного урегулирования на Украине.

"Мы договорились на уровне представителей, помощников и других представителей продолжить контакты с американцами, в частности с этими двумя людьми, которые прибыли сегодня в Кремль"

– помощник президента РФ

Помимо этого, он сообщил, что Россия и США договорились, что не будут раскрывать суть сегодняшних переговоров.

Встреча президентов РФ и США

Говоря о возможности встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, Юрий Ушаков указал на то, что ее организация будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на пути урегулирования.

"Что качается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какой прогресс мы сумеем достичь на этом пути, на котором будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИДов и других ведомств"

– помощник российского лидера