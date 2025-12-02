Ученые из Новосибирска помогут с расследованием гибели тюленей на Каспии

Специалисты из Новосибирска будут выяснять причины гибели тюленей на Каспийском побережье в Дагестане.

Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы биоматериала тюленей, туши которых были обнаружены на побережье Каспия в Республике Дагестан, выяснять причины гибели животных будут исследователи новосибирского центра "Вектор", сообщили в пресс-службе дагестанского Роспотребнадзора.

Уточняется, что пробы для проведения высокоточной расширенной диагностики уже были отправлены в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенный в наукограде Кольцово Новосибирской области.

"В связи с массовой гибелью краснокнижных тюленей (нерп) на побережье Каспийского моря управлением Роспотребнадзора по Дагестану отобраны пробы биологического материала респираторного тракта погибших особей для исследования на вирусы высокопатогенного гриппа птиц и другие возбудители"

– Роспотребнадзор

Напомним, ранее сообщалось об обнаружении на побережье Каспийского моря в Махачкале, Карабудахкентском, Каякентском и Дербентском районах 484 туши каспийского тюленя. Реальная причина гибели животных на берег еще уточняется.