Небольшие города Крыма вошли в топ зимнего туризма

Все чаще россияне выбирают для отдыха в период предстоящих новогодних праздников небольшие крымские города.
В десятку самых популярных направлений для зимнего отдыха вошли малые города Крыма, показали последние исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.
Самым популярным крымским городом среди таковых оказалась Алушта. В рейтинг вошли также Алупка и Судак.
"На первом месте Алушта в Крыму, собравшая 14% всех бронирований в малых городах зимой"
– Твил.ру
Средний чек за сутки в алуштинском отеле составит примерно 4193 рублей, сообщили эксперты сервиса.
Чуть дороже обойдутся Судак, где стоимость номера в среднем составляет 5067 рублей и Алупка – 4979 рублей.
Ранее сервис сообщал о том, что Ялта вошла в тройку самых популярных направлений для отдыха в декабре текущего года.