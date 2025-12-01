Вестник Кавказа

Небольшие города Крыма вошли в топ зимнего туризма

Небольшие города Крыма вошли в топ зимнего туризма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Все чаще россияне выбирают для отдыха в период предстоящих новогодних праздников небольшие крымские города.

В десятку самых популярных направлений для зимнего отдыха вошли малые города Крыма, показали последние исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.

Самым популярным крымским городом среди таковых оказалась Алушта. В рейтинг вошли также Алупка и Судак.

"На первом месте Алушта в Крыму, собравшая 14% всех бронирований в малых городах зимой"

– Твил.ру

Средний чек за сутки в алуштинском отеле составит примерно 4193 рублей, сообщили эксперты сервиса.

Чуть дороже обойдутся Судак, где стоимость номера в среднем составляет 5067 рублей и Алупка – 4979 рублей.

Ранее сервис сообщал о том, что Ялта вошла в тройку самых популярных направлений для отдыха в декабре текущего года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
315 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.