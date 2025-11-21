50% крымских отелей и санаториев ждут гостей на Новый год

Крым назван одним из самых популярных направлений для отдыха. Уже 50% круглогодичных отелей и санаториев Крыма забронированы на период новогодних выходных.

Круглогодичных средства размещения Крыма ожидают приезда туристов в период Нового года, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он отметил, что 50% отелей и санаториев полуострова уже забронированы: из 300 средств размещения свыше 60 – санатории.

По словам Аксенова, самыми популярными направлениями у туристов в период длинных праздничных выходных остаются города Южного берега Крыма – Ялта, Алупка. Кроме того, высоким спросом пользуются Евпатория и Саки.

В этом году руководство Крыма сделало упор на развитие гастрономического туризма: гости республики смогут попробовать разнообразное новогоднее меню на основе крымской национальной кухни.

Напомним, что в этом году россиян ожидают длинные новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря по 11 января.