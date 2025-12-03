Российским туристам в Грузии с 1 января потребуется медстраховка

Грузия с 2026 года будет требовать с иностранных гостей медицинскую страховку. Страховка должна быть на английском или грузинском языке.

Медицинская страховка для тех, кто отправляется в Грузию, становится обязательной, предупреждают туроператоры, пишет "Интерфакс-Туризм".

"По информации Национальной администрации туризма Грузии, с 1 января 2026 года для въезда в Грузию туристам нужно будет иметь при себе страховой полис медицинского страхования и страхования от несчастных случаев на грузинском или английском языке"

– сообщение

Отмечается, что нововведение прежде всего коснется тех, кто путешествует самостоятельно, так как организованным туристам полисы в обязательном порядке оформляют туроператоры.

"Страховая сумма полиса должна составлять не менее 30 000 USD"

– сообщение туроператоров

Страховка должна покрывать вест срок пребывания туриста в Грузии.