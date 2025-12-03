Путин сообщил об искреннем стремлении Трампа к мирному урегулированию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп действительно стремится к мирному украинскому урегулированию. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что не сомневается в искренности намерений американского лидера.
"Еще раз подчеркну, у Соединенных Штатов могут быть разные причины для этого, и гуманитарного характера, лично для Трампа, потому что он искренне стремится прекратить военные действия и предотвратить дальнейшие человеческие жертвы"
– президент РФ
Напомним, вечером 2 декабря в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. На встрече также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и зять президента США Джаред Кушнер.