Турпоток в Рицинский парк упал на 90 тыс человек

В этом году Рицинский нацпарк в Абхазии посетило меньше туристов, чем в прошлом. Поток туристов сократился почти на 90 тыс человек.

В Абхазии Рицинский национальный парк посетили с начала года 453 тыс человек, что уступает показателям прошлого года за тот же период, сообщает администрация парка.

В прошлом году за январь-ноябрь в Рицинском парке побывало 542 тыс человек, таким образом турпоток за год сократился почти на 17%.

Также упала выручка от продажи билетов – с 346,4 млн рублей до 300,2 млн рублей.

Ранее стало известно, что поток туристов в Новоафонскую пещеру в этом году также оказался меньше, чем в прошлом – 386 против 396 тыс человек.