Разговор Путина и Трампа легко организовать при необходимости – Ушаков

Беседа по телефону президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по словам Юрия Ушакова, может быть организована очень легко.

Разговор по телефону президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа при необходимости может быть организован достаточно быстро, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Понимаете, это все очень легко организовывается. Вы вспомните, как организовался сам Анкоридж, за три дня, и все договорились"

– Юрий Ушаков

Помощник президента РФ подчеркнул, что при появлении предпосылок для контактов глав государств, в формате либо телефонного разговора, либо личной встречи, он будет организован "достаточно быстро".

В данный момент, уточнил Юрий Ушаков, телефонного разговора Путина и Трампа в планах нет.