Альпинистка из Азербайджана покорила высочайшую вершину Антарктиды

Азербайджанская альпинистка Эльмира Асланова взошла на гору массив Винсон в Антарктиде – она входит в проект "Семь вершин мира".

Эльмира Асланова, альпинистка из Азербайджана, совершила восхождение на гору массив Винсон, которая является самой высокой вершиной Антарктиды, об этом сообщило министерство молодежи и спорта Азербайджана.

Высота массива Винсона – 4892 м. Восхождение совершалось в экстремальных условиях, так как Антарктида – самый холодный континент Земли.

Эльмира Асланова ранее стала первой представительницей Азербайджана, которая покорила высочайшую гору Земли Эверест.

Напомним, что массив Винсон представляет собой часть альпинистского проекта "7 вершин мира", в который входят высочайшие точки всех континентов мира. К нему также относятся Эверест (8848 м, Азия, высочайшая вершина Земли), Аконкагуа (6962 м, Южная Америка), Денали (6194 м, Северная Америка), Килиманджаро (5895 м, Африка), Эльбрус (5642 м, Европа), Пирамида Карстенз (4884 м, Австралия и Океания), Пик Костюшко (2228 м, Австралия).