Баку принимает III Международную конференцию о возвращении азербайджанцев в Армению

В столице Азербайджана сегодня стартовала III Международная конференция, посвященная восстановлению культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении.

III Международная конференция на тему "Культурное наследие и право на возвращение: восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру" проходит сегодня в Баку.

У события несколько целей. Оно призвано утвердить право западных азербайджанцев на возвращение как ключевую рамку для защиты и возрождения культурного наследия. В ходе конференции планируется также дать оценку нынешнему положению азербайджанского культурного наследия на территории Армении, разработать правовые, дипломатические и технические инструменты для его защиты и возрождения. Еще одна задача заключается в содействии восстановлению культурного наследия в качестве средства справедливости, примирения и мирного сосуществования.

В программу конференции входят ряд панельных дискуссий:

"Право на возвращение и культурное наследие: правовые и моральные основы";

"Материальное наследие: защита физических основ возвращения";

"Нематериальное наследие: возрождение живых основ возвращения";

"Международное сотрудничество: мобилизация глобальной поддержки".

На мероприятие собрались представители более чем 60 стран мира.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам события.

В нем говорится, что обладающий древней государственностью и богатой культурной историей азербайджанский народ в течение последних двух веков неоднократно сталкивался с лишениями, депортациями и геноцидами.

"После переселения армян на исконные азербайджанские земли – в 1905–1907, 1918–1921, 1948–1953 и 1987–1991 годах – в результате резни и незаконных выселений, совершенных против азербайджанцев, сотни тысяч наших соотечественников были вынуждены покинуть родные места и найти убежище в Азербайджане"

– Ильхам Алиев

Глава государства напомнил, что принудительное переселение азербайджанцев, живших на территории Армении, из горных районов в районы с более теплым климатом, присвоение создаваемой ими годами собственности, захват и ликвидация материальных и культурных памятников, их искажение и присвоение – все это исторические факты, которые подтверждаются сегодня авторитетными документами.

"Армения на протяжении всей истории уничтожала богатое материальное и нематериальное культурное наследие, священные места поклонения, кладбища азербайджанцев, которые издавна проживали в Западном Азербайджане, стремясь стереть следы азербайджанского народа на своей территории"

– Ильхам Алиев

Президент подчеркнул значение, которое имеет реализация необходимых шагов для оценки преступлений против человечности, совершенных против азербайджанцев, в международно-правовой плоскости, а также поддержка мирового сообщества.