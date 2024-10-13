Община Западного Азербайджана приветствует возрождение Ереванского казията

Управление мусульман Кавказа возобновило деятельность Ереванского казията. Это решение приветствует Община Западного Азербайджана.

Община Западного Азербайджана приветствует принятое на заседании Управления мусульман Кавказа (УМК) решение о восстановлении института Ереванского казията, говорится в заявлении организации.

"Напоминаем, что за исключением Голубой мечети в Ереване, почти 300 мечетей, существовавших в Западном Азербайджане, были уничтожены Арменией. Наряду с этим, было разрушено более 500 кладбищ, культурное и религиозное наследие азербайджанцев систематически стиралось с лица земли. Это является грубым нарушением норм международного права и прав человека"

- заявление

Община Западного Азербайджана назвала восстановление деятельности Ереванского казията важным шагом в обеспечении свободы вероисповедания, возрождении мультикультурной среды в Западном Азербайджане и восстановлении исторической справедливости.

Она требует от властей Армении дать возможность азербайджанцам беспрепятственно использовать Голубую мечеть, восстановить разрушенные мечети и другие культурные памятники, принадлежащие азербайджанцам, а также обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Западного Азербайджана азербайджанцев на их родные земли.

"Мы призываем государства мира, ООН и другие соответствующие организации оказать давление на Армению для устранения совершенной ею несправедливости"

- заявление

Напомним, что внеочередное заседание УМК, посвященное восстановлению деятельности института казия в Ереване, прошло 22 мая в Баку. По его итогам, ереванским кази был назначен Бахтияр Мустафа оглу Наджафов.