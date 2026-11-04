В Россию поступит до 50 тыс т мандаринов из Абхазии

В этом сезоне Абхазия планирует экспортировать в Россию до 50 тыс т мандаринов, поделился президент республики Бадра Гунба.
По его словам, в Абхазии планируется наращивать площади цитрусовых садов.
"Мы работаем над развитием в целом сельскохозяйственной отрасли, и одним из ключевых направлений является развитие и увеличение объемов посадок цитрусовых. В этом году мы ожидаем урожай порядка 45-50 тыс т, которые с удовольствием готовы отправить в Россию"
– Бадра Гунба
Сейчас прорабатываются вопросы логистики и транзита цитрусовых в Россию, уточнил абхазский президент. Он выразил надежду, что россияне встретят Новый год с абхазскими мандаринами, пишет ТАСС.
"Очень надеюсь, что продукция, выращенная в Абхазии, - мандарины, в новогоднюю ночь окажутся на столах россиян"
– Бадра Гунба
В начале ноября сообщалось, что Россия и Абхазия готовятся к пику сезона экспорта мандаринов. Для поставки в РФ сельхозпродукции из Абхазии была согласована схему организации движения транспорта на КПП для сокращения времени оформления грузов.