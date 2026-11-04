Вестник Кавказа

В Россию поступит до 50 тыс т мандаринов из Абхазии

В Россию поступит до 50 тыс т мандаринов из Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазия поставит на российский рынок до 50 тыс т мандаринов в этом сезоне. Президент республики выразил надежду, что россияне будут встречать 2027 год с абхазскими мандаринами на праздничном столе.

В этом сезоне Абхазия планирует экспортировать в Россию до 50 тыс т мандаринов, поделился президент республики Бадра Гунба.

По его словам, в Абхазии планируется наращивать площади цитрусовых садов.

"Мы работаем над развитием в целом сельскохозяйственной отрасли, и одним из ключевых направлений является развитие и увеличение объемов посадок цитрусовых. В этом году мы ожидаем урожай порядка 45-50 тыс т, которые с удовольствием готовы отправить в Россию"

– Бадра Гунба

Сейчас прорабатываются вопросы логистики и транзита цитрусовых в Россию, уточнил абхазский президент. Он выразил надежду, что россияне встретят Новый год с абхазскими мандаринами, пишет ТАСС.

"Очень надеюсь, что продукция, выращенная в Абхазии, - мандарины, в новогоднюю ночь окажутся на столах россиян"

– Бадра Гунба

В начале ноября сообщалось, что Россия и Абхазия готовятся к пику сезона экспорта мандаринов. Для поставки в РФ сельхозпродукции из Абхазии была согласована схему организации движения транспорта на КПП для сокращения времени оформления грузов.

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