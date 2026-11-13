"Сириус" откроет филиал в Алматы через год

Предварительный запуск филиала российского образовательного центра "Сириус" в Алматы намечен на рубеж 2027-2028 годов. До этого будет создан молодежный оркестр России и Казахстана.

Директор НТУ "Сириус" Антон Гусев сообщил сегодня в ходе III Саммита талантов "Казахстан - Сириус", чтоб филиал российского образовательного центра предварительно откроется в Алматы приблизительно через год – на рубеже 2027-2028 годов.

На полную мощность алматинский филиал "Сириуса" заработает в 2029 году, уточнил Антон Гусев. По его словам, сейчас прорабатывается открытие филиала "Сириуса" в Астане.

Глава образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, в свою очередь, поведала о плане уже в следующем году создать на базе "Сириуса" совместный молодежный симфонический оркестр России и Казахстана, который будет выступать не менее 2-3 раз в год.

Напомним, что строительство филиала "Сириуса" в Алматы стартовало в январе этого года.