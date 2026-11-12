В Дагестане продлили экстренное предупреждение о лавинной опасности

​Главное управление МЧС по Дагестану продлило экстренное предупреждение о лавинной опасности в горах на высоте более 2 тыс метров до вечера 14 ноября.

​В Дагестане до 14 ноября продлили действие экстренного предупреждения из-за угрозы схода лавин в горных районах. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

​"В период с 18:00 мск 13 ноября до 18:00 мск 14 ноября в горах Дагестана выше 2 тыс метров лавиноопасно"

- ГУ МЧС РФ

​Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что жителям республики следует воздержаться от походов в горы в снегопад и избегать потенциально опасных склонов крутизной более 30 градусов без деревьев и кустарников.

​Отметим, в зоне особого риска сейчас находятся территории на высоте от 1500 м, включая Бежтинский участок, а также Ахтынский, Гумбетовский, Тляратинский, Цумадинский и Цунтинский районы.