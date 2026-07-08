Заур Гаев назначен замглавы правительства Северной Осетии

Сергей Меняйло назначил Заура Гаева на пост замглавы правительства Северной Осетии. Ранее Гаев занимал должность советника.

Заур Гаев получил назначение на должность заместителя председателя правительства Северной Осетии, указ был подписан главой республики Сергеем Меняйло.

Гаев родился в 1992 году. Высшее образование получил в МГИМО. Заур Гаев имеет дипломатический опыт, с 2019 по 2022 год находился в Никарагуа, где получил пост третьего секретаря посольства. С 2023 года работал на посту советника главы Северной Осетии.

В конце сентября стало известно, что Теймураз Мамсуров снова будет представлять Северную Осетию в Совете Федерации, указ был подписан главой республики.