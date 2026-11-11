США больше не хотят договариваться с Ираном – Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что Соединенным Штатам сделка с Исламской Республикой больше не нужна, поскольку у них есть иранские деньги и Ормузский пролив.

США больше не нуждаются в заключении сделки с Ираном, такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

Соответствующий пост был опубликован им на личной странице в социальной сети Truth Social.

По словам президента Соединенных Штатов, в этом больше нет смысла, так как у них уже есть иранские капиталы и доступ к Ормузскому проливу.

"Нам не нужна сделка с Ираном. Эти времена давно прошли. У нас есть их деньги, сотни миллиардов долларов, и у нас есть их пролив!"

– Дональд Трамп

Кроме того, по его словам, Вашингтон все еще не принимает условия, ранее выдвинутые Тегераном.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal писала о том, что Дональд Трамп не возражает против стремления американского вице-президента Джей Ди Вэнса возобновить прямые переговоры с ИРИ об урегулировании конфликта.