Турция и АБИИ заключили контракт на $1,6 млрд в рамках СОР31

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Турция подписали соглашение о финансировании в размере $1,6 млрд для ускорения климатических реформ.

Соглашения об инвестициях в сфере климатических реформ подписали Турция и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), финансирование составит $1,6, сообщает пресс-служба регулятора

Отмечено, что соглашение было подписано на полях 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР31) в Анталье.

"Это крупнейший на сегодняшний день пакет финансирования АБИИ, направленный на поддержку климатической политики. Мы рады возможности внести свой вклад в реализацию климатических амбиций Турции"

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Финансы будут направлены на поддержку политических и институциональных реформ, которые помогут Турции выполнить ее обязательства в сфере климата, пояснили в АБИИ.

В частности, на эти средства Анкара планирует достичь нулевого уровня вредных выбросов (net-zero) к 2053 году.

Около $68 млрд дополнительных климатических инвестиций будут необходимы Турции к 2030 году, и около половины от всей суммы будут привлечены из частных финансовых источников, рассказал директор по инвестициям АБИИ Константин Лимитовский.

Он подчеркнул, что "объем климатического финансирования АБИИ достиг рекордных $7,47 млрд в 2025 году, что составило 71% от общего объема выделенных средств".

Отметим, Турция – одна из стран-учредителей АБИИ и второй по величине рынок для банка по совокупному объему одобренного финансирования. Всего банк выделил около $11,06 млрд на реализацию 48 операций в этой стране.