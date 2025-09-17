"КазТрансОйл" транспортировала более 1,3 млн т нефти по нефтепроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан"

Казахстанская компания "КазТрансОйл" за период с января по октябрь текущего года передала по трубопроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" 1,321 млн т нефти.

Свыше 1,3 млн т нефти поставила компания "КазТрансОйл" по нефтепроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" в первые десять месяцев текущего года, такое сообщение распространила ее пресс-служба.

В нем говорится, что в казахстанском порту Актау через мощности компании в танкеры было загружено 2 млн 922 тыс т нефти. Уточняется, что эта цифра на 288 тыс т превышает показатель за тот же период минувшего года.

"Из этого объема 1 млн 321 тыс т направлена в сторону нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан"

- КазТрансОйл

В общей сложности, пояснили в компании, за указанное время по системе магистральных нефтепроводов компании "КазТрансОйл" было поставлено 38 млн 306 тыс т нефти, что на 1 млн 323 тыс т превышает данные за предыдущий год.

Напомним, в будущем году Казахстан планирует нарастить экспорт нефти по трубопроводу БТД до 1,7 млн т.