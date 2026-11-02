Вестник Кавказа

Дагестан почти в два раза нарастил производство форели

Филе форели
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
За первые девять месяцев текущего года в Дагестане было произведено почти вдвое больше форели, чем за аналогичный период прошлого.

Объем производства форели в Дагестане значительно вырос по сравнению с минувшим годом, рассказали в региональном комитете по рыбному хозяйству.

Так, за январь-сентябрь рыбоводы республики произвели 2,16 тыс т этой рыбы, реализовано было 583 т.

"Производство товарной форели относительно аналогичного периода прошлого года увеличилось на 85%, а реализация выросла в 2,3 раза"

- комитет по рыбному хозяйству Дагестана

В ведомстве уточнили, что в январе-сентябре предыдущего года было произведено 1,17 тыс т товарной форели, показатель по реализации составил 255,9 т.

В общей сложности в Дагестане действуют 20 форелевых хозяйств.

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