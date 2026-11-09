Парламент Грузии уменьшает бюджет на 2026 год

В Грузии состоялось заседание парламентского комитета по финансово-бюджетным вопросам. На нем обсуждался вопрос корректировки бюджетов парламента на текущий и следующий годы.

Парламент Грузии намерен увеличить собственный бюджет на 2027 год на 3 млн лари. Об этом было сказано на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам.

При этом бюджет на 2026 год будет уменьшен на 10 млн лари.

Вопрос корректировки бюджетов парламента на 2026-2027 годы представил на заседании комитета Каха Окроджанашвили, руководитель аппарата парламента.

Он отметил, что в части статьи расходов на оплату труда появилась возможность вернуть Минфину 6 млн лари.

Кроме того, благодаря тому, что так и не были освоены средства фондов, выделенные фракциям и политическим группам, на 1,5 млн лари сократятся расходы по статье "Товары и услуги". Помимо этого, экономии удалось добиться на крупных закупках, в том числе бензина.

По словам Окроджанашвили, к концу текущего года эта экономия еще больше увеличится. Суммарно на 2 млн лари уменьшатся также расходы по статьям "Прочие затраты" и "Нефинансовые активы".