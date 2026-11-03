Red Wings запустит прямые рейсы из Саратова в Тбилиси

Российский перевозчик Red Wings запустит в конце декабря прямые пассажирские рейсы из Саратова в Тбилиси с частотой один раз в неделю.

Авиакомпания Red Wings с 23 декабря открывает прямые рейсы из Саратова в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба саратовского аэропорта "Гагарин".

Перелеты будут осуществляться один раз в неделю по средам на самолетах Superjet 100.

Вылет из Саратова запланирован на 11:40, прибытие в Тбилиси ожидается в 14:15. Обратный рейс отправится в 15:05 и приземлится в Саратове в 17:30 по местному времени каждого из аэропортов.

Отметим, помимо авиакомпании Red Wings, прямые рейсы из России в Тбилиси выполняют "Азимут" и Georgian Airways. Основными городами вылета для этих перевозчиков выступают Москва и Санкт-Петербург. При этом маршрутная сеть Red Wings уже включает перелеты в столицу Грузии из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Сочи, Тюмени и Краснодара.