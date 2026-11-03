Вестник Кавказа

Статус курорта федерального значения получила Анапа

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Российское правительство наделило Анапу статусом курорта федерального значения. Данный статус обеспечивает строгие зоны санитарной охраны и развитие инфраструктуры на госуровне.

Анапа стала курортом федерального значения. Это следует из постановления правительства России, опубликованного на портале официально опубликованных правовых актов.

Статус предполагает особый режим охраны природных лечебных ресурсов, установление зон санитарной охраны и развитие курортной инфраструктуры при участии государства.

"Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа общей площадью 98186 гектаров курортом федерального значения Анапа в границах территории согласно прилагаемым сведениям о границах территории, признаваемой курортом федерального значения Анапа"

- Кабмин РФ

 

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