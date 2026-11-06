Президент Турции обсудит с правительством ситуацию в Иране

Темой заседания турецкого правительства, которое пройдет уже завтра с участием президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, станет ситуация вокруг Ирана и переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

Уже завтра в Анкаре пройдет заседание кабинета министров страны, темам которого станут прекращении напряженности между США и Ираном, а также переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине и ситуацию вокруг Ирана, сообщили в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Анкара внимательно следит за продолжающимися контактами между Ираном и США, безусловно, в повестку заседания также войдет переговорный процесс вокруг Украины"

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Накануне Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого турецкий лидер, пользующийся авторитетом у главы Белого дома, заявил о необходимости прекращения напряженности между Вашингтоном и Тегераном и урегулирования разногласий дипломатическим путем, передает РИА Новости.

Также Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны оказать содействие урегулированию конфликта на Украине, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что американо-израильская война против Ирана вступила в девятый месяц, превратившись в затяжной конфликт с далеко идущими последствиями для глобальной экономики и региональной безопасности. Вашингтон и Тегеран балансируют на грани возобновления полномасштабных боевых действий, в то время как региональные державы пытаются предотвратить новый виток эскалации.